الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل شاب بطعنة نافذة بالرقبة فى بورسعيد

مقتل شاب بطعنة بالرقبة
مقتل شاب بطعنة بالرقبة

استقبل مستشفى "ال سليمان"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين،  شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصابًا فى حالة سيئة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بشارع القليوبية والزاوية نطاق دائرة العرب.

وصل المذكور "وليد الحسيني مصطفى"، بمعرفة الأهالى يعانى من نزيف شديد من شريان العنق نتيجة طعنتين، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذ الحياة وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه.

تم إبلاغ اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وسرعة ضبط الجناة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

واستقبل مستشفى "ال سليمان"، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين،  شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، مصاباً فى حالة سيئة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بشارع القليوبية والزاوية نطاق دائرة العرب.

وصل المذكور "وليد الحسيني مصطفى"، بمعرفة الأهالى يعانى من نزيف شديد من شريان العنق نتيجة طعنتين، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذ الحياة وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه.

تم إبلاغ اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد،  وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث،  وسرعة ضبط الجناة،  وتم التحفظ على الجثة.

مستشفى بورسعيد مصاب حالة سيئة شاب

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