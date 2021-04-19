ملك البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار بالقليوبية

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تعزية و مواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحافظة القليوبية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ملك البحرين أعرب في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي وشعب مصر و أسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء و العافية، و أن يحفظ مصر و شعبها الشقيق من كل سوء و مكروه.

وشهدت حركة القطارات أمس الأحد، وقوع حادث قطار طوخ نتيجة خروج قطار القاهرة- المنصورة عن القضبان بعد ظهرأمس والذي أسفر عن العشرات من القتلى و المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة) و أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام و التوعية و المتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).



وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية كما أكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطار بمحافظة القليوبية.

وشكَّل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشدِّدًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة ؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًّا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكل الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث و ملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة و إعلانها عما أسفرت عنه.