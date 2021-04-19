الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والهند تبحثان العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في عدة مجالات

بن زايد وشانكار
بن زايد وشانكار

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار التعاون المشترك بين البلدين.


وأوضحت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات/وام/ اليوم -أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.


واستعرض الجانبان جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين الإمارات و الهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.


وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة"كوفيد - 19".

 

و علي صعيد آخر ، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين حكوميين أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بدأ أول أمس السبت زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر 3 أيام ليلتقي  بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشخصيات أخرى من الإمارات

 

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الحكومة الباكستانية بدبلوماسيتها الاقتصادية نجحت في جذب العالم نحو الفرص التجارية المتاحة في باكستان.

 

وأضاف قريشي في حديثه خلال مأدبة إفطار أقامها مجلس الأعمال الباكستاني في دبي، "إنه من دواعي الارتياح أنه على الرغم من الآثار السيئة لوباء فيروس كورونا العالمي، حققت باكستان من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية نتائج إيجابية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.

 

وتأتي الزيارة بعد أن تراجعت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تحرك اتخذته اللجنة الاقتصادية الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر لاستيراد القطن والسكر من الهند. وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن أي استئناف للتجارة مع الهند سيرتبط باستئناف الحكم الذاتي لمنطقة كشمير المتنازع عليها.

كوفيد - 19 التعاون الدولي التعاون المشترك تعزيز التعاون العلاقات الثنائية توفير اللقاح اللقاحات لتعاون الدولي لاقتصاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الخارجية الإمارات

الأكثر قراءة

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021| شكاوي الخط الارضي

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

«الدستور» فى موقع حادث قطار طوخ.. وقائع ما جرى للصائمين بين قضبان السكة الحديد (معايشة)

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس