الإمارات والهند تبحثان العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في عدة مجالات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار التعاون المشترك بين البلدين.



وأوضحت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات/وام/ اليوم -أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.



واستعرض الجانبان جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين الإمارات و الهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة"كوفيد - 19".

و علي صعيد آخر ، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين حكوميين أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بدأ أول أمس السبت زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر 3 أيام ليلتقي بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشخصيات أخرى من الإمارات

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الحكومة الباكستانية بدبلوماسيتها الاقتصادية نجحت في جذب العالم نحو الفرص التجارية المتاحة في باكستان.

وأضاف قريشي في حديثه خلال مأدبة إفطار أقامها مجلس الأعمال الباكستاني في دبي، "إنه من دواعي الارتياح أنه على الرغم من الآثار السيئة لوباء فيروس كورونا العالمي، حققت باكستان من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية نتائج إيجابية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتأتي الزيارة بعد أن تراجعت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تحرك اتخذته اللجنة الاقتصادية الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر لاستيراد القطن والسكر من الهند. وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن أي استئناف للتجارة مع الهند سيرتبط باستئناف الحكم الذاتي لمنطقة كشمير المتنازع عليها.