تصدر تردد قناة mbc action على النايل سات 2021 محركات البحث العالمية "جوجل" وأيضًا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة نظرًا لأهميتها في الوطن العربي عامة ومصر خاصة حيث تعرض باقة من الأفلام الحصرية والجديدة بشكل يومي دون توقف او عطل.

تردد قناة mbc action على النايل سات 2021



وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 19-4-2021، تردد قناة mbc action على النايل سات 2021، وهي تابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط هي قناة عائلية تتميز بالأفلام والمسلسلات والبرامج ذات طابع الآكشن والتحدي والإثارة.

وانطلقت في 5 مارس 2007 ، بمحتوى غربي مميز، حيث تضم إلى جانب أحدث وأضخم إنتاجات هوليوود والسينما العالمية، مجموعة من المسلسلات المشهورة عالمياً لكبرى استوديوهات الإنتاج، منها ما هو حصري على شاشة إم‌ بي ‌سي أكشن ، بالإضافة إلى عروض المصارعة الحرة.

كما دخلت القناة مؤخراً مرحلة الإنتاج المحلي، حيث أنتجت وعرضت برنامج "Driven" بمواسمه الأول والثاني والثالث والرابع، وهو برنامج متخصص بعالم السيارات و السباقات والسرعة والسيارات المعدلة وإلى جانب "برنامج "Driven".

وتعمل قناة actio mbc على نقل الأفلام الأجنبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الأفلام الصينية أيضًا والتي يجمع بينها عامل الإثارة والأكشن والتي يقوم ببطولته نخبة من أكبر نجوم الفن بهوليوود.

تردد قناة mbc action على النايل سات 2021

الترددات : 11470

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد القناة : 11467.

الاستقطاب : افقي V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة mbc action على عرب سات 2021

تردد القناة : 12284.

الاستقطاب : افقي V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد القناة : 11270.

الاستقطاب : افقي V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.