الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحرك عسكرى روسى وسط تصاعد التوترات مع أمريكا

سفينة حربية
سفينة حربية

ذكرت تقارير إخبارية أن روسيا واصلت تكثيف وجودها العسكري في البحر الأسود خلال مطلع الأسبوع الجاري، حيث تحركت سفينتان حربيتان و15 سفينة صغيرة إلى الممر المائي، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو.

وأوضحت التقارير أن السفينتين الروسيتين القادرتين على حمل دبابات وعربات مدرعة وقوات لشن هجوم عبر الساحل، أبحرتا عبر مضيق البوسفور في تركيا أمس السبت.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه من المتوقع وصول المزيد من التعزيزات البحرية - بما في ذلك سفن الإنزال من أسطول البلطيق - إلى البحر الأسود في الأيام المقبلة، لدعم الآلاف من القوات والعربات المدرعة الموجودة بالفعل بالقرب من الحدود الشرقية لروسيا مع أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت يوم الخميس الماضي عن إرسال سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود، بعد أن وجهت الرئاسة الروسية (الكرملين) رسالة تحذير واضحة عنوانها "ابتعد من أجل مصلحتك".

ولفتت "نيويورك بوست" إلى أن تراجع إدارة بايدن جاء قبل فترة وجيزة من فرض البيت الأبيض عقوبات على روسيا، لتدخلها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ولقرصنة "سولار ويندز" التي تسللت إلى أجهزة كمبيوتر مئات من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الإدارة لا تريد أن يخرج الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة عن السيطرة.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، وهدد بمواصلة خطوات انتقامية أخرى كجزء من المواجهة المشحونة بين القوتين العظميين.

ومنع بوتين الأسبوع الماضي مرور السفن الحربية الأجنبية عبر مضيق كيرتش حتى خريف هذا العام، حيث يربط المضيق بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014، مما أدى إلى جولة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

العسكري الانتخابات نيويورك سفينة انتخابات جو بايدن الانتخابات الرئاسية الرئاسة الروسية فى الانتخابات اشنطن سفينتين حربيتين عقوبات على روسيا

الأكثر قراءة

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021| شكاوي الخط الارضي

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

«الدستور» فى موقع حادث قطار طوخ.. وقائع ما جرى للصائمين بين قضبان السكة الحديد (معايشة)

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس