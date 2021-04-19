«نواب التنسيقية» يتواجدون بين المصابين فى حادث قطار القليوبية (صور)

قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًا من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، بزيارات عاجلة لمستشفيات القليوبية منذ اللحظات الأولي لحادث قطار القليوبية، وذلك لمتابعة المصابين والاطمئنان علي توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد نواب التنسيقية على متابعة التحقيقات الجارية للوقوف علي أسباب الحادث وأوجه القصور، وذلك لمحاسبة المقصرين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة ملايين المصريين الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على القطارات، كما شدد النواب علي ضرورة تطوير نظم الأمان والعنصر البشري بالسكة الحديد وعدم تأجيل تلك الخطوات.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حادث خروج قطار طوخ عن القضبان مأساوى، مضيفًا أنه من المؤسف أن نرى ثلاثة حوادث للقطارات تتكرر فى أقل من شهر، بالإضافة إلى حوادث أخرى تم تداركها.

كما توجهت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مستشفى بنها الجامعي، لزيارة المصابين في حادث خروج عدد 4 عربات من القطار ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، الذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية اليوم، للاطمئنان عليهم وعلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقالت إنه يتم دراسة ما سيتم تقديمه من أدوات رقابية إلى مجلس النواب بشأن الحادث، سواء بيان عاجل أو طلب إحاطة، متابعة: «فى حادث قطار سوهاج، كان عندنا موقف واضح وتقدمنا بمجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وطالبنا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن الحادث، وسيكون للتنسيقية موقفًا أيضًا بشأن هذا الحادث».

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب

وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب