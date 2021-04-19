الرئيس اليمنى يعزى فى ضحايا حادث قطار طوخ

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث القطار الذي وقع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعبر الرئيس اليمني - في البرقية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس والشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلًا المولى عز وجل أن يجنب مصر الشقيقة كل مكروه.

كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بعث برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت حركة القطارات أمس الأحد، وقوع حادث قطار طوخ نتيجة خروج قطار القاهرة - المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم، والذي أسفر عن العشرات من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة- المنصورة)، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية كما أكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم القطار.

وشكَّل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشدِّدًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًّا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكل الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث و ملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.