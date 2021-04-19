التضامن: حصر ضحايا ومصابى قطار طوخ لتحديد قيمة التعويضات

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف تعويضات حادث قطار طوخ للمصابين ولأسر المتوفين.

وأكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات بمجرد إعلان وزارة الصحة للحصر النهائي لأعداد وفيات ومصابي الحادث.

وتوجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى موقع حادث خروج قطار الركاب رقم 949 القاهرة – المنصورة بمحافظة القليوبية.

ووجهت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الهلال الأحمر فور وقوع الحادث باتخاذ كل الإجراءات والإسعافات الأولية للمصابين، وتقديم مختلف أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم، وتوزيع أدوات الحماية الشخصية والمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات ولم شملهم مع أسرهم.



وتعهدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج بتقديم سبل الدعم سواء كان نفسيًا أو اجتماعيًا أو من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فيما قامت الجمعيات الأهلية الشريكة ببدء حملات التبرع بالدم وتوزيع الاغذية على أسر المصابين.



وبالتزامن مع وصول وزيرة التضامن لموقع الحادث، قام شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالتنسيق مع الوزيرة عارضًا كامل استعداده لتقديم أوجه الدعم الممكنة وصرف مستحقات أي مصاب أو متوفى.



كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.



كانت محافظة القليوبية قد أعلنت، فى بيان لها، عن أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، فيما دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.