الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد فراج يثير قلق المشاهدين فى «لعبة نيوتن»

محمد فراج
محمد فراج

أثار الفنان محمد فراج قلق مشاهدي مسلسل “لعبة نيوتن”، حيث يؤدي شخصية مؤنس، بسبب أدائه التمثيلي ونظراته التي رآها البعض أنها مريبة وغريبة لـ"هنا" والتي تقوم بدورها النجمة منى زكي. 

وانتشر عدد من الصور لـ محمد فراج من المسلسل أثناء تناوله الطعام مع منى زكي في أحد المطاعم الأمريكية وهو ينظر إليها نظرات غير مفهومة، وعلق رواد سوشيال ميديا قائلين: "مش مرتاحين لدور مؤنس".

وخلال حلقة اليوم، ظهرت لأول مرة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ضمن أحداث الحلقة السادسة بدور أمينة في مشهد لها مع بدر "سيد رجب" وحازم "محمد ممدوح".

يتتبع مسلسل “لعبة نيوتن” رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وكشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي، الذي يجسد دور "زي" شاب مصري، يعيش بأمريكا ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، حيث شارك بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لفت به أنظار متابعيه له. 

تضمن الفيديو الذي قام بنشره مشهد من مسلسل لعبة نيوتن أثناء ذهابه إلى "هنا" التي تجسدها مني زكي لإنقاذها من وجودها في شوارع أمريكا بعد أن أصبحت بلا مأوي وبلا مسكن وليس بحوزتها أموال، وأتي لها بقيادة الدراجة البخارية ليقلها إلى منزله الذي يقطن به، واكد ان لي لي ابنه مني ذكي تقدم بعض التصميمات في العمل الرمضاني. 

رمضان لعبة الولايات المتحدة الامريكية دراما رمضان محمد ممدوح الفنانة التونسية

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