الصحة السورية: تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس، وشفاء 120 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ حتى الآن 21142 حالة، شفيت منها 14841 حالة، وتوفيت 1446 حالة.

و سُجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

و في وقت سابق ، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس الوزراء قوله، إن لقاح كوفيد-19 سيصل إلى سوريا من الصين و روسيا و منظمة الصحة العالمية "خلال أيام".

و أضافت الوكالة أنه سيتم إعطاء اللقاح "وفق نظام واضح"، ولم تعلن المزيد من التفاصيل.

و وقعت الحكومة السورية الشهر الماضي اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو في وقت سابق، أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك-في» الروسي على أراضيها، ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق حينها.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.