رفع 55 طن قمامة من قرى زفتى بالغربية

أكد المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، رفع 55 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى مركز زفتى، خلال حملات مكبرة للوحدات المحلية القروية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف رئيس مدينة زفتى، أن تلك الحملات، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

وتابعت رئاسة مركز وزفتى، أعمال التطوير والإصلاح بشارع كورنيش النيل من الكوبري الفرنساوى وحتى منطقة الجزيرة، الذى قد شهد العديد من أعمال الاصلاح و التطوير.

وفى سياق متصل، كشف حمدي صديق، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن رفع 150 طن قمامة ومخلفات وأتربة من قرى مركز المحلة، من خلال حملات مكبرة مشتركة للوحدات المحلية القروية بمعدات تلك الوحدات.

وأوضح رئيس مدينة المحلة، أن الهدف من هذه الحملات هو رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، والعمل خلال هذه الحملات على تمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة الإنارة العامة، لافتًا إلى أن هذه الحملات ستشمل جميع الوحدات المحلية القروية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولًا بأول على مدى الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق «المحلة-الجابرية» الذي قد شهد العديد من أعمال الإصلاح و التطوير.

الجدير بالذكر، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد، وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة، بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال 3 ورديات، وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.