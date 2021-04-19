فرنسا تسجل 140 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، ارتفاع عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة بواقع 16 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الفئة 5893 مريضًا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أوردته قناة «فرانس 24» إلى تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت حصيلة الوفيات بالمرض تجاوزت عتبة الـ100 ألف حالة ، وهي ثامن أعلى حصيلة في العالم.

ويوم السبت الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إن فرنسا ستفرض حجرًا صحيًا صارمًا لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارًا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.

وقررت فرنسا الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، وقال مكتب رئيس الوزراء، في البيان ذاته، إن الإجراء سيمدد حتى 23 أبريل.

واعتبارًا من 24 أبريل لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أوالذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن الحكومة ستفرض حجرًا صحيًا لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين عند الوصول، وستقوم السلطات بإجراء فحوصات قبل وبعد الرحلة لضمان اتخاذ المسافرين التدابير المناسبة لعزل أنفسهم.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.