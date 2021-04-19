الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار وأنواع الدواجن اليوم الاثنين في مصر

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدواجن اليوم الاثنين في مصر، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات بالتفصيل عن جميع أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، اليوم الاثنين، وتمثل أسعار الدواجن اهتماما القارئ المصري والعربي يوميا، ويقوم القارئ بالبحث على مؤشر البحث جوجل لمعرفة مستجدات السوق الداجني، حيث يقبل المواطنين يوميا على شراء الدواجن بمختلف أنواعها، لذلك نقدم لكم تقرير يومي عن كافة الأسعار.

ويحتوي التقرير على كافة أسعار الدواجن وفقا لأخر تطورات السوق، ليضم اسعار  "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء و الكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء الفرنساوي أو المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كراتين البيض البلدي والأحمر والأبيض.

سعر الدواجن اليوم الاثنين في مصر 

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، اليوم الاثنين، بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيه مصري، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيه مصري، وبلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين ٢٠ إلى ٢١ جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم 

سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الاثنين، البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين ٣.٧٥ إلى ٤ جنيه مصري، ووصل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

 

سعر البط اليوم

 

سجل سعر البط الفرنساوي في السوق المصري، اليوم الاثنين، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه مصري، وبلغ سعر البط المسكوفي بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري، ووصل سعر البط المولار بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري. 

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سعر كتاكيت البط اليوم

وصل سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد في السوق المصري، اليوم الاثنين، بين ٦.٥٠ إلى ٧.٥٠ جنيه مصري، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد في السوق المصري بين ١٤ إلى ١٥ جنيه مصري، وبلغ سعر البط المولار البالغ من العمر يوم واحد في السوق المصري بين ١٥ إلى ١٥.٥٠ جنيه مصري.

 

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر، في السوق المصري، اليوم الاثنين، سعر بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، وبلغت كرتونة البيض الأبيض، في السوق المصري، اليوم الاثنين، سعر بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، ووصل سعر كرتونة البيض البلدى، في السوق المصري، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيه مصري.

 

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