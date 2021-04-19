الحلقة السادسة من الاختيار 2.. كريم عبدالعزيز وأحمد مكى إلى كرداسة

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة السادسة من الاختيار 2 بطولة النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومجموعة كبيرة من النجوم، فبعد انتهاء فض رابعة يدخل "يوسف" الذي يقدمه أحمد مكي في حالة حزن ويظهر ذلك أثناء لقاءه مع خطيبته عالية التي تقدمها أسماء أبواليزيد، وفي نهاية الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 يتم التجهيز للثأر لشهداء كرداسة ويتجه كريم عبدالعزيز وأحمد مكي إلى تنفيذ مهمة خطيرة في كرداسة.

الحلقة السادسة من الاختيار 2

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 اجتماع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في منزل الثاني ويحاول كريم الإصلاح في العلاقة بين يوسف وخطيبته عالية وبالفعل ينجح في ذلك، فيما يحاول الضباط المنتمين للإخوان تجنيد مكي وضمه للخلية التي يكونها والحديث معه عن دروس الدين، ويحاول الضابط محمد مبروك الذي يقدمه الفنان إياد نصار تفنيد أفكار الجماعة الإرهابية في محاضرة يلقيها على ضباط العمليات الخاصة مفندا أفكار سيد قطب وأقطاب الجماعة.

تنتهي الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 بتجمع كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مأمورية واحدة للمرة الأولى منذ سنوات ويتم تجيهز رتلا من السيارات ومعدات العمليات الخاصة بقيادة الضابط "زكريا" من الأمن الوطني الذي يقدمه كريم عبد العزيز ويتجه القول الأمني إلى كرداسة في محاولة منه للثأر لزملائهم بمركز شركة كرداسة بعد الاعتداء الإرهابي عليه وقتل جميع العناصر الأمنية به بوحشية كبيرة، وتنتهي الحلقة بتوجه القوة الأمنية الضخمة إلى كرداسة.

أبطال مسلسل الاختيار 2

يشارك عدد كبير من النجوم والفنانين في مسلسل الاختيار 2 مع الفنان كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي وحيث تتواجد النجمة إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، ويشارك في المسلسل أيضا الفننا سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.