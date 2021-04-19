«مبتهلون أونلاين».. روحانيات رمضان عبر «السوشيال ميديا» بسبب كورونا

لتشجيع المواطنين على اتباع إجراءات مواجهة الفيروس

الأناشيد الدينية والابتهالات واحدة من أبرز طقوس المصريين خلال شهر رمضان المبارك، إذ اعتاد المصريون الاستماع إلى تواشيح كبار القراء كالنقشبندي، ونصر الدين طوبار، واعتبار تلك العادات من روحانيات الشهر الكريم.

ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد وبدلت الأحوال رأسًا على عقب، نتيجة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية لتجنب انتشار عدوى الفيروس الذي انتشر في العالم أجمع، والتزام المواطنون بالتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة الصحة والسكان، كما حذرت الوزارة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة على التخلي عن بعض العادات المتعارف عليها خلال هذا الشهر الكريم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

- مبادرة "أونلاين" لمنشدين لتشجيع المواطنين على مواجهة كورونا

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية مبادرة لمنشدين فكروا في تسجيل مقاطع الإنشاد والابتهال الديني ومن ثم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل وتطبيق التباعد الاجتماعي.

في البداية قال محمد القاضي، منشد، أن رمضان الماضي حُظر فيه إقامة الأنشطة الأنشطة والأمسيات الدينية، نتيجة اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم ومن بينه مصر، إذ توقفت وألغيت جميع الأمسيات الرمضانية، وذلك تطبيقًا لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية.

وأضاف القاضي " طبعًا فكرة أن يكون رمضان بدون ابتهالات أو أناشيد دينية، دي حاجة لا يمكن أن يصدقها عقل، لأن من ضمن روحانيات رمضان وعادات المصريين الاستماع الى الابتهالات التي تخلق حالة من الايمان والخشوع".

و أوضح المنشد أنه بدأ بالفعل في تسجيل بعض من مقاطع الأناشيد الدينية، من أجل بثها إلكترونيا "أونلاين" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بهدف التشارك مع المصريين في الاحتفال بشهر رمضان دون اختلاط واتباعًا للاجراءات الصحية.

- رمضان بدون ابتهالات ليس له طعم

" رمضان بدون ابتهالات النقشنبدي ميبقاش رمضان".. هكذا قال المنشد مصطفى الشجري، الذي أكد أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، سيتجهز إلى نشر مقاطع من الأناشيد الدينية على صفحته الخاصة والذي سيجلها بصوتها".

و أوضح "الشجري" أنه جاءته فكرة تسجيل الاناشيد الدينية والابتهالات لكبار المنشدين والقراء، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض على المواطنين البقاء في المنزل وعدم الخروج أو الاختلاط.

و أضاف أنه بدأ بالفعل في تسجيل الابتهالات بصوته منذ أكثر من أسبوع، فيما سيبدأ نشرها بدايةً من الأسبوع الثاني في رمضان، مرجعًا ذلك إلى بدء تفاعل الناس مع المقاطع أكثر وتركيزهم في الاحتفالات والليالي الرمضانية ولكن ستكون "أونلاين".