الصحة الكويتية: 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند عن تسجیل 1127 إصابة جدیدة بفیروس "كورونا" المستجد (كوفید-19) خلال 24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 256987 أصابة.

وأضاف الدكتور السند - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجیل 1438 حالة شفاء من الاصابة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد الى 240465 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1448 حالة.

وأوضح السند أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.6%.

وأشار إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 250 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 15074 حالة.

و أفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات ال24 الماضیة بلغ 6269 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 2219893 .. مشیرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضیة بلغت 17.9 %.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.