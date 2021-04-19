تفاصيل غلق مسجد آل الحاكم بمركز مراغة فى سوهاج

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد آل الحاكم بمركز المراغة لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك بناءً على المذكرة الواردة إلى غرفة العمليات المركزية من مديرية أوقاف سوهاج أمس الأحد 18/ 4/ 2021م.



وتؤكد اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع على ضوابط إقامة صلاة التراويح فى المساجد وهي:

ارتداء الكمامة.أثناء دخول المسجد.

اصطحاب المصلى الشخصي للمسجد.

مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فى المسجد.

استمرار عدم فتح دورات مياه المساجد.

استمرار عدم فتح الأضرحة.

استمرار عدم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة وفي غير أوقات الصلاة الراتبة.

عدم السماح بإقامة موائد إفطار جماعي فى المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها.

عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد فى المساجد.

السماح بصلاة القيام ومراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة، وعدم إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

لا مانع منع فتح مصليات السيدات فى المساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح، بشروط:

ملائمة المكان والعمل تحت الإشراف الكامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.

مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.

ويشترط للفتح في جميع الصلوات توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني بالمديرية.

قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

التنبيه المشدد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات وعلى جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بذلك، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل.