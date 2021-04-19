تنشيط السياحة تعلن مشاركتها فى ثالث أكبر معرض سياحى على مستوى العالم

أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السيـاحة عن أنها بصدد المشاركة بمعرض 2021 FITURE والمزمع عقدة بمدينة مدريد – أسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2021، وأوضحت الهيئة فى خطابها إلى غرفة شركات السياحة أن قيمة الاشتراك للشركات الراغبة في الاشتراك بالمعرض للجناح الواحد 1350 يورو للشركة الواحدة.

وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات بأن القيمة سيتم تسديدها في الغرفة، لافتة إلى أن الموعد النهائي لسداد رسوم الإشتراك 22 من شهر أبريل الجاري.

وأوضحت الغرفة أن على الشركات الراغبة بالمشاركة بالمعرض سرعة سداد رسم الاشتراك وكذلك تسليم البيـانات اللازمة للمشاركة، موضحة أن الإشتراك سيكون بأسبقية السداد وخاصة أن عدد الأجنحة محدود، كما ستقوم إدارة المعرض بتقديم تسهيلات للمشاركين بالمعرض فيما يخص إستخراج التأشيرة.



يشار إلى أن آخر مشاركة لوزارة السياحة والآثار تشارك وزارة السياحة والآثار معرض «الفيتور» للسياحة والسفر فى يناير 2020، الذى ينعقد فى العاصمة الإسبانية مدريد، وترأست الوفد المشارك آنذاك غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة.



ويعد معرض «الفيتور» للسياحة والسفر، الذى يفتتح فعالياته سنويًا ملك إسبانيا، ثالث أكبر معرض سياحي فى العالم، والأكبر للدول الناطقة بالإسبانية، فى شبه جزيرة إيبيريـا «إسبانيا والبرتغال» وأمريكا اللاتينية.

وتعتبر إسبانيا من الدول الرئيسية ضمن السياحة إلى مصر خاصة أن أغلب رحلاتها تتجة نحو السياحة الثقافية الممثلة بالقاهرة والأقصر وأسوان وتعتبر من أكثر الجنسيات العاشقة للحضارة المصرية القديمة.

وتشير المصادر إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية سيكون على رأس أولويات الترويج للسياحة خلال المشاركة بالمعرض وخاصة أن هناك تشوق من قبل السائحين الأسبان لزياراته ومشاهدة المومياوات الملكية بعد الحملة الترويجية التي قامت بها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج للمتحف وقاعة المومياوات الملكية التى تضم 22 ملك وملكة من ملوك مصر الفرعونية، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه من العالم باكمل .

الجدير بالذكر أن مصر استقبلت خلال 2019 نحو أكثر من 100 الف سائح أسباني.