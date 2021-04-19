«الزراعة» تعلن عن وظائف قيادية بيطرية بالمديريات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن حاجتها لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة بالهيئة ومديريات الطب البيطري، طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتتضمن الوظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم (بالمستوى الوظيفي العالية)، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا (بالمستوى الوظيفي مدير عام).

كما تتضمن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط (بالمستوى الوظيفي مدير عام)، ومدير عام الإدارة العامة للصحه العامة والأمراض المشتركة (بالمستوى الوظيفي مدير عام)، ومدير عام الإدارة العامة للحجر البيطري والفحوص بشرق الدلتا وسيناء (بالمستوى الوظيفي مدير عام).

ويمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها، والمستندات الواجب تقديمها بمبني ديوان عام الهيئة ـ بمبنى مجمع الأمانات شارع نادي الصيد بالدقي ـ الدور السابع، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان وتسلم الطلبات باليد أو بالبريد لأمانة لجنة القيادات، ولن تقبل الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد، ويرفق بالطلب (6 صور فوتوغرافية مقاس 4*6 حديثة ـ بيان حالة وظيفية متضمنا كافه البيانات الوظيفية ـ بيان بأهم الإنجازات التي تم تنفيذها مدعما بصور المستندات المؤيدة لذلك إن وجدت ـ مقترحات بتطوير العمل لشغل الوظيفة ـ صورة بطاقة الرقم القومي)

ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تسعى للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المصابة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأشار إلى أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة فإن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 8,300 رأس من الماشية ضد مرض الجلد العقدي، وفي سياق آخر بشأن مكافحة مرض إنفلونزا الطيور واصلت اللجان البيطرية جمع عينات من عدد 4 مزارع في نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من المرض.