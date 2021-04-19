يديرها مسجل خطر.. ضبط شركة للإنتاج الفنى دون ترخيص فى الجيزة

تمكنت شرطة المصنفات من ضبط مسجل خطر ببولاق الدكرور بالجيزة بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون بمنطقة الأهرام بالجيزة حيث تحوى أجهزة حاسب آلي عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عثر على ( جهاز لاب توب يستخدم كوحدة مونتاج ومحمل عليه العديد من البرامج مقلدة ومنسوخة وكذا محمل عليه مصنفات فنية عبارة عن العديد من الأغانى التى تستخدم فى أعمال المونتاج، كما تبين بفحص الجهاز إستخدامه فى إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" قام بإنشائها وإدارتها بهدف الإعلان عن إستوديو الصوت وتسويق الأعمال الفنية المسجلة بداخله – جهاز راوتر يستخدم للإتصال بالإنترنت لمباشرة عمل القناة – مجموعة أجهزة ومعدات يتم إستخدامها أثناء التسجيلات الصوتية - وحدتى تخزين محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات المقلدة والمنسوخة ومجموعة من الإعلانات الدعائية لبعض المنتجات من إنتاج الشركة محل الضبط).

بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وإنشاء الشركة بقصد التربح وتحقيق الثراء السريع بالمخالفة للقانون.