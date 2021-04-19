الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يديرها مسجل خطر.. ضبط شركة للإنتاج الفنى دون ترخيص فى الجيزة

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت شرطة المصنفات من ضبط مسجل خطر ببولاق الدكرور بالجيزة بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون بمنطقة الأهرام بالجيزة حيث تحوى أجهزة حاسب آلي عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عثر على ( جهاز لاب توب يستخدم كوحدة مونتاج ومحمل عليه العديد من البرامج مقلدة ومنسوخة وكذا محمل عليه مصنفات فنية عبارة عن العديد من الأغانى التى تستخدم فى أعمال المونتاج، كما تبين بفحص الجهاز إستخدامه فى إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" قام بإنشائها وإدارتها بهدف الإعلان عن إستوديو الصوت وتسويق الأعمال الفنية المسجلة بداخله – جهاز راوتر يستخدم للإتصال بالإنترنت لمباشرة عمل القناة – مجموعة أجهزة ومعدات يتم  إستخدامها أثناء التسجيلات الصوتية - وحدتى تخزين محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات المقلدة والمنسوخة ومجموعة من الإعلانات الدعائية لبعض المنتجات من إنتاج الشركة محل الضبط).

 

بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وإنشاء الشركة بقصد التربح وتحقيق الثراء السريع بالمخالفة للقانون.

الأكثر قراءة

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021| شكاوي الخط الارضي

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس