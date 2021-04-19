الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية ينعى رحيل نبيل حبشى سلامة

الانبا قزمان أسقف
الانبا قزمان أسقف سيناء الشمالية

نعى الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، رحيل نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر، واستشهد بأيديهم .

وقال الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، في بيان له: «واثقين في قدرات القوات المسلحة وقوات الأمن تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يتهاون في أى نقطة دم لأحد من أولاده المصريين حتى لو كان خارج القطر».

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مضيفًا: «لا إرهاب ولا تهديد سيؤثر غلى وحدة الشعب في شمال سيناء، فكل الشعب المصري المتضامن بيد واحده والإيمان بالله لتجاوز أي محنة لاستمرار عجلة التقدم والتنمية التي يلمسها الجميع».

مختتمًا: «كما تعلن المطرانية عن تواجد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، والآباء الكهنة، مع الشعب المسيحي داخل المحافظة، واستمرار إقامة القداسات الإلهية كالمعتاد في مختلف الأيام والأعياد القادمة، مصلين أن يحمي الله مصر وشعبها وقائدها ببركة العائلة المقدسة».

جدير بالذكر، أنه قد نعت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ابنها البار نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر، واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها: «وإذ تنعي الكنيسة الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوي الذي صار له في المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم». 

وأضاف البيان: «وتؤكد الكنيسة على وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التي ستزيدنا عزمًا وإصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية، وفي ذلك نحيي أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية».

واختتمت الكنيسة: «كما نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد، وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها».

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