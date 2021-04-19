«النمر» الحلقة 6.. القبض على أحمد حلاوة بعد محاولته قتل خالد أنور

بدأت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمعروض على قناة “الحياة” الفضائية.

وبدأت الحلقة بطلب الفنانة نرمين الفقي التي تجسد شخصية تدعى “شمس” من الفنان محمد إمام بالتقرب من نجلها الذي يجسده الفنان محمد مهران وأن يكونا أصدقاء ويقنعه بمشاركته في مشروع يجمعهما من أجل أن يظل أمام عينيها.

وكان في الحلقة الخامسة أمس قرر الفنان أحمد حلاوة الانتقام من الفنان خالد أنور وقتله، وذلك بعد زواجه من ابنته الفنانة ولاء الشريف سرا وحملها منه، حيث انتهت الحلقة بوضعه خطة لقتله.

وفي الحلقة السادسة من مسسلسل النمر الذي عرضت منذ قليل قام أحمد حلاوة بالهجوم على خالد أنور في حي الصاغة حاملا سكينا لقتله، حيث لم يتمكن من اكتمال الجريمة وأمسكه سكان المنطقة وعلى الفور طلب بيومي فؤاد الشرطة وألقت القبض على أحمد حلاوة.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 2 الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.

يعرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام على عدد من القنوات الفضائية وهى فضائية الحياة، إضافة إلى قناة أبو ظبي.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الحياة الفضائية

العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً.

الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.