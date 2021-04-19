تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر

نستعرض لكم خلال التقرير التالي حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وقال الخبراء إن الطقس يسود اليوم الإثنين شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

حالة الطقس في البحر المتوسط والأحمر اليوم

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 41 22

الإسكندرية 38 18

وادى النطرون 37 22

طنطا 40 24

شبين الكوم 41 22

دمنهور 38 21

بلطيم 36 21

مطروح 34 17

السلوم 33 17

سيوة 39 22

بورسعيد 36 21

دمياط 40 23

الزقازيق 41 22

المنصورة 40 21

الاسماعيلية 42 22

السويس 40 23

العريش 41 22

رفح 40 22

رأس سدر 37 23

نخل 40 24

نويبع 39 24

طابا 37 24

كاترين 34 24

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 24

الفيوم 41 23

بنى سويف 41 24

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

ادفو 42 30

أبوسمبل 41 29

الوادى الجديد 41 27

شلاتين 34 22

أبو رماد 34 22

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 39 28

المدينة 36 28

الرياض 36 23

المنامة 31 25

أبوظبى 33 22

الدوحة 35 24

الكويت 38 26

دمشق 35 18

بيروت 27 19

عمان 35 23

القدس 32 22

غزة 37 18

بغداد 38 23

مسقط 34 27

صنعاء 24 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 18 12

تونس 18 12

الجزائر 17 11

الرباط 22 11

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 22 10

اسطنبول 17 11

إسلام آباد 29 16

نيودلهى 38 20

جاكرتا 32 24

بكين 27 14

كوالالمبور 34 24

طوكيو 18 11

آثينا 21 12

روما 16 05

باريس 16 06

مدريد 18 08

برلين 17 06

لندن 14 06

مونتريال 16 07

موسكو 13 04

نيويورك 19 10

واشنطن 21 08

نواكشوط 30 19

آديس آبابا 23 12