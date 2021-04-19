الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية المنيا: اقتصار صلوات عيد القيامة على 25% من الحضور

كنيسة
كنيسة

أصدرت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تحت رعاية الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية،عدة قرارات جديدة بشأن تنظيم صلوات القداسات منذ فترة ختام الصوم الكبير المقدس وحتي مراسم عيد القيامة المجيد.

 وأشار الأنبا مكاريوس، في بيان له، إلى أنه سيتم السماح لمشاركة الشعب بكنائس إيبارشية المنيا في صلوات المناسبات المقبلة، والتي تتمثل في جمعة ختام الصوم، وأحد الشعانين، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وليلة عيد القيامة المجيد.

 وتابع قائلًا: «ستكون مشاركة الشعب في الصلوات بأعداد محدودة تقدر بنسبة 25% من الحضور، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد».

وأضاف أنه سيتم السماح لأقباط الإيبارشية للمشاركة في صلوات بصخة أسبوع الالآم التي تسبق عيد القيامة، ولكن بالحجز المسبق قبل الحضور، مع مراعاة إجراءات التباعد بين المصلين، والالتزام بارتداء الكمامات.

الجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم «الصوم الكبير»، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى «أسبوع الآلام» يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا بإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد، ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع اتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة». 

إيبارشية المنيا الأنبا مكاريوس أخبار الكنيسة اجازة عيد القيامة الصوم الكبير

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