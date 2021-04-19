ارتفاع «الحديد والأسمنت».. «الإحصاء» يعلن بورصة أسعار مواد البناء لعام 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها مطلع العام الحالي مقارنة بالعام السابق عليه، إذ سجلت أسعار الحديد المبروم ارتفاعًا إلى حدود 13.3 ألف جنيه للطن خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 10.8 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



كما أظهر تقرير جهاز الإحصاء، ارتفاع أسعار الأسمنت بمختلف أنواعها، حيث بلغ سعر أسمنت أبيض 120.90 جنيه للشكارة خلال شهر يناير من عام 2021، مقابل 119 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وأسمنت بورتلاندى عادى 45.14 جنيه خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 45 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وأسمنت حديدى 55.04 جنيه خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 54 جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن أسعار الأسمدة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 3.8 ألف جنيه خلال شهر يناير من عام 2021 لطن سماد اليوريا مقابل 3.5 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع سعر سماد النترات المخصوص لـ 3.070 ألف جنيه خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 3.026 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وحول أسعار المواد الخام والمعادن، بلغ سعر طن بترول خام 6.6 ألف جنيه خلال يناير من عام 2021 مقابل 7.5 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وبلغ سعر ألواح نحاس أصفر 131.7 ألف جنيه للطن خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 120.4 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وألواح رصاص 58.3 ألف جنيه للطن خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 54.6 ألف جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وألواح زنك 89.1 ألف جنيه للطن خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 101.9 ألف جنيه للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وقطاعات الألومنيوم بلغ سعر الطن منها 43.5 ألف جنيه خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 42 ألف جنيه للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.