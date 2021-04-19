الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 180 طن مخلفات في حملات للنظافة بالإسكندرية

حملات للنظافة بالإسكندرية
حملات للنظافة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات نظافة بأحياء الثغر، أسفرت عن رفع 180 طن مخلفات بثلاث أحياء بالإسكندرية.


حيث قامت إدارة النظافة بحي وسط تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، بالارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الحي، برفع مخلفات متنوعة من شارع الدهب بالعطارين، بالاضافة إلى كنس وتجريف محور المحمودية قبلي وبحري ورفع المخلفات بإجمالي ٢٥ طن.

وفي حي المنتزه أول تحت إشراف وتوجيها المهندسهجيهان عبد الحميد مسعود قامت إدارة الرقابة والرصد البيئ بالمرور اليوم على قطاعات الحي المختلفة قطاع خورشيد (بعزبة التوفيقية وعزبة البكاتوشي وشارع السوق بخورشيد)، قطاع المندرة (شارع ملك حفني قبلي وشارع 30 القاهرة وشارع مصطفى كامل) قطاع سيدى بشر بحري (شارع عبدالسلام عارف، شارع خالد بن الوليد - شارع ملك حفني بحري- شارع إسكندر إبراهيم، شارع مسجد سيدى بشر- شارع محمد نجيب)- قطاع السيوف (شارع أمين حسونة وأديب معقد).


كما تم تدعيم شركة نهضة مصر بمعدات الحي العاملة في مجال النظافة بمنطقة الجزيرة الخضراء وتم رفع 32طن و80 كيلو.

ومن ناحية أخرى تم رفع الرديم من أول شارع ٤٥ الملك حفنى وتم متابعه النظافه  ورفع القمامة من الأماكن التالية ( محور المحموديه - محسن - عزبه الخمسمائه -ملك حفنى - عزبة محسن-ارض الميلادى - شارع 30 سيدى بشر )


وفي حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، قامت إدارة الرصد البيئي بحملات بنطاق الحى اسفرت عن رفع ٤٠ طن اتربه ورديم بنطاق الحي حيث تم رفع ٢٦ طن أتربة من شارع كوبري الهاويس، و رفع ١٣ طن أتربة من شارع امين بيه، ورفع  طن مخلفات تقليم الاشجار من كوبري الهاويس.

وفي السياق ذاته تم متابعه قيام شركه نهضة مصر باعمال رفع القمامه من مراكز التجمعات بمعدل ٨٣ طن .

هذا وقد وجهت المهندسه سحر شعبان رئيس الحي بالمتابعة اليوميه وتكثيف حملات النظافه  ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا علي البيئه المحيطة وصحه المواطن.

الإسكندرية رفع النظافة مخلفات الأحياء محافظة الاسكندرية

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