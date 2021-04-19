الأفريقي للتشييد: 5 دول تطرح 4 مشروعات كبرى لشركات المقاولات

كشف الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، أن 4 دول طرحت 5 مشروعات كبرى للطرق تطوير المواني بدول كل من المغرب وتنزانيا ومدغشقر والكونغو على شركات المقاولات المصرية، فضلًا عن تطوير الميناء الرئيسي لدولة الكونغو الديمقراطية على أن يكون بنظام الشراكة مع شركة مصرية لتنفيذ مشروعات الطرق خلال شهر أبريل الجاري 2021.

تفاصيل تنفيذ 5 مشروعات كبرى بـ4دول لشركات المقاولات المصرية

أكد «عبد العزيز » أن تفاصيل تنفيذ المشروعات المطروحة تتضمن تنفيذ مشروعين للطرق بدولة مدغشقر بينهما طريق يعد من المشروعات القومية لمدغشقر ليصل طوال الطرق نحو 600 كيلو متر حيث يربط الطريق عدة مدن رئيسية بالدولة، ويتضمن تنفيذ عدد من المشروعات لتنفيذ شبكات ومحطات للمياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن شركات المقاولات المصرية تناقش العرض الفني تنفيذ طريق بدولة المغرب.

لفت رئيس اتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء إلى أن، الشركات المتقدمة على المشروعات الـ5 جميعها كيانات كبرى بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة تتفاوض مع شركات المقاولات المصرية تنفيذ مشروعتها برغم أن هناك تنافسية كبيرة من شركات مقاولات أجنية .

منح المقاول العربي أفضلية تنفيذ المشروعات الكبري

وأوضح الرئيس الفخري للمقاولين، أن حكومات الدول العربية والأفريقية منحت المقاول العربي والأفريقي أفضلية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتاحة فى إطار خطتها لخفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من المشروعات، لافتًا إلى أن الدول العربية والأفريقية تمتلك حاليًا حجم مشروعات ضخمة ضمن مخطط التنمية المتكاملة 2021 – 2030 والذي يركز على تنمية مشروعات عملاقة للبنية التحتية، كما تتجه 70% من حجم الاستثمارات المنفقة فى هذه الدول على مشاريع التنمية.

شركات المقاولات تنتهي بتنفيذ مشروعات للطرق بـ400 مليون دولار

ونوه الرئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب، أنه فى 30 مارس 2021 تم توقيع عقود لتنفيذ مشروعين للطرق مع شركات المقاولات المحلية حيث يصل إجمالي استثمارات المشروعين نحو 400 مليون دولار، لافتًا إلى أن مشروعات الطرق تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأعمال التي تشارك فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية.