الحلقة السادسة من مسلسل «موسى».. خطة الإنجليز للانتقام من محمد رمضان

بطيبة قلبها ونيتها البريئة، وقعت تارا عماد في فخ نصبه لها شيخ البلد بتخطيط من زوجته، لتسلم حبيبها موسى بنفسها لأحد قيادات الجيش الإنجليزي للانتقام منه وقتله، وذلك من خلال شخصية نجاة التي تؤديها تارا في مسلسل موسى، والذي تشارك في بطولته أمام النجم محمد رمضان.



بعد أن أصبحت محاصرة بين أربعة جدران في غرفتها بمنزل أهلها، تتعلق نجاة بأي أمل يعيد لها حبيبها موسى المطارد في الجبل بعد قتله شقيق شيخ البلد في ليلة زفافه على نجاة التي تزوجها بالإكراه، بناءً على رغبة والدها المتسلط.



لذا ما إن تأتي إليها خادمتها لتخبرها بأن موسى يريد مقابلتها، حتى تسرع نجاة إليه لتقابله في مكانهم المعهود في أحد المعابد الفرعونية، لتكتشف بعد ذلك أن هذه المقابلة ما هي إلا فخ قد نُصب لهما، ليقع موسى في يد قوات الاحتلال الانجليزي الذين أطلقوا عليه ومن معه النار وقتلهم، وذلك انتقاما منه لتمرده عليهم، وهو الانتقام الذي شارك في التخطيط له كل من العمدة والد نجاة، وشيخ البلد وزوجته.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومصطفى غريب وحمدي الوزير وعدد آخر من الفنانين والفنانات، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدي في الأربعينيات.

وينتهي رمضان من تصوير المسلسل بالكامل في العاشر من رمضان المقبل بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر تصوير ما بين الإسكندرية والصعيد والقاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ويُعرض يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.