الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأحد، الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، اقتحم 108 مستوطنين المسجد الأقصى، وآخرون يحرقون خزانة كهرباء تابعة لخزان مياه عصيرة القبلية، واعتقل الاحتلال 3 شبان في القدس والخليل، ولليوم السادس على التوالي قمع المصلين في الأقصى.

إصابة 4 مواطنين باعتداءات الاحتلال خلال قمع المصلين قرب باب العامود بالقدس

وأصيب 4 مواطنين، الليلة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، واحدة اعتداء بالضرب، و3 بالغاز المسيل للدموع.

108 مستوطنين يقتحمون الأقصى وآخرون يحرقون خزانة كهرباء في عصيرة القبلية

اقتحم 108 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، الأحد، فيما استدعت مخابرات الاحتلال مدير المسجد عمر الكسواني، للتحقيق معه.

وأفاد مراسلنا، بأن 56 مستوطنا و52 طالبا يهوديا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وجنوب نابلس، أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار" أقدموا للمرة الثانية خلال شهرين على حرق خزانة الكهرباء، وحطموا الباب الرئيسي لخزان المياه المغذي لبلدة عصيرة القبلية.

اعتقال شابين في القدس وآخر في الخليل وابعاد عضو اقليم فتح عن الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى معتقل المسكوبية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء ثابت النجار (22 عاما)، أثناء تواجده عند مدخل مخيم الفوار.

كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عضو إقليم حركة "فتح" في القدس عاهد الرشق، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وقال الرشق إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزله في وقت سابق من الليلة، وأبلغته أنه سيتم تسليمه قرارا آخر بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.

الاحتلال يخطر بوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بوقف العمل والبناء في المقبرة الإسلامية شرق يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع الديرات شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة، مهددين أنه في حال الاستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بشكل سريع.