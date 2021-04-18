تحليل مخدرات لـ«بسبوسة».. حبس المتهم بحرق جثة «ممرضة حلوان» 4 أيام

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شادي المهدي، بحبس المتهم بحرق جثة ممرضة بعد دفنها بيوم داخل مقابر عزبة الباجور بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات وإجراء تحليل مخدرات له واستكمال تحريات المباحث.

واستكمل رجال مباحث حلوان تحرياتهم في واقعة القبض على المتهم مصطفي محمود حنفي، تربي، 40 سنة وشهرته بسبوسة بإخراج وإشعال النيران في جثة ممرضة يعد دفنها في حلوان، بأن السبب هو خلافات بين «التُرَبيّة» المسؤولين عن المقابر الخاصة بمنطقة عزبة الباجور بحلوان.

خلافات بين التُرَبيّة

وكشفت التحريات أنَّ خلافات شديدة وقعت منذ عدة أشهر بين التربية المسؤولين عن حراسة مقابر عزبة الباجور قام على إثرها المتهم بارتكاب الواقعة، كيدًا في زميله وتم القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

اعتراف المتهم

بمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بعد نشوب خلاف بينه وبين زميله المسؤول عن حراسة المقبرة التي تحتوي على جثة المجني عليها ظنا منه أنه بارتكاب تلك الجريمة سيتم معاقبة زميله بالحبس وإبعاده عن طريقه.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا بقيام مجهولين بنبش قبر سيدة، موظفة بمستشفى حلوان، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار في جثتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات قيام مجهولين بإشعال النار في جثة السيدة في مقابر عزبة الباجور، ومن خلال الفحص تم التوصل إلى أن «تربي» وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.