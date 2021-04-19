وفاة رئيس الكمسارية في حادث انقلاب قطار طوخ

خيم الحزن على أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، عقب وفاة رئيس الكمسرية ويدعى طارق أمين في حادث انقلاب قطار طوخ.

ومن المقرر تشييع جثمان «أمين» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ميت عساس بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن من مستشفى بنها.

وأكد أهالي قرية ميت عساس أن طارق أمين رئيس قطار طوخ يتمتع بسمعة طبيبة بين الجميع، ويتميز بالشهامة منذ صغره وكان يحترم الكبير والصغير، وعرف عنه حبه للعمل داعين الله عز وجل بأن يحتسبه من الشهداء ويسكنه فسيح جناته.