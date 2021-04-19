وكيل صحة مطروح يطمئن على الفريق الطبي والمرضى بعزل النجيلة

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في مطروح، يرافقه الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل الصحي.

جاء ذلك بحضور معوض سلامة مدير الرقابة والمتابعة وأحمد عبد الخالق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بقطاع الصحة والدكتور محمد طالب مدير عزل النجيلة ونائبيه الدكتور محمود حبيب والدكتور إبراهيم محفوظ.

واطمئن وكيل صحة مطروح على الفريق الطبي وعلى المصابين بفيروس كورونا وتقديم الدعم الكامل لهم بالإضافة إلى تناول وجبة الإفطار مع فريق الحجر الصحي ثم تم المرور على قسمي الداخلي والعناية ومتابعة لسير العمل بالحجر الصحي بالنجيلة.

وأشاد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بأداء فريق العزل لخدمة المرضى عامة وأهالي مطروح خاصة مؤكدا علي تقديم كافه أوجه الدعم.

وأكد وكيل صحة مطروح أهمية الدور الذي يقوم به مقدمي الخدمة الصحية بالنجيلة تجاه مرضى كورونا، ناقلا للأطقم الطبية دعم وشكر وزيرة الصحة لهم وتسهيل كافة العقبات لجميع العاملين وكافه المرضى.

وأكد أنه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يدعم جميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل خاصة مستشفي النجيلة المركزي، مطالبا ببذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين حتى تعافيهم الكامل من فيروس كورونا المستجد موجها باتباع سياسة العدوى.

وكان تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في مطروح، يرافقه الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة مستشفى الضبعة المركزي لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين بناءا علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، على ضرورة الالترام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال تقديم الخدمة الطبية المعتادة للمرضى.