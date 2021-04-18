التخطيط: 3.8 مليار جنيه لمشروعات الطرق بالمحافظات الحدودية خلال عام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه الحكومة استثمارات عامة قدرها 3.8 مليار جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكبارى على مستوى المحافظات الحدودية، وذلك فى إطار خطة الدولة الاستثمارية للعام المالى الحالي 2020 - 2021.

ولفت تقرير وزارة التخطيط، أن المشروعات تنوعت بين استكمال رفع كفاءة الطريق الساحلى الدولى بطول 360 كيلو متر من الضبعة حتى مطروح بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استكمال ازدواج طريق من سفاجا حتى مرسى علم بالبحر الأحمر بتكلفة 351.2 مليون جنيه، استكمال محور كوبرى بديل لخزان أسوان على النيل بتكلفة 0.5 مليار جنيه

يشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التنموية المزمع تنفيذها بالمحافظات الحدودية تخطي ال 1000 مشروع تنموى بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 45.1 مليار جنيه، و تستحوذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات على ما يقارب ثلث الاستثمارات العامة وتدعيم شبكات الكهرباء وتطوير خدمات الوحدات الصحية بمحافظات البحر الأحمر، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، شمال وجنوب سيناء.

ولفتت وزارة التخطيط، إلى أن محافظة مطروح استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الاستثمارية بنسبة 29.4% من إجمالى الاستثمارات بقيمة 13.3 مليار جنيه، يليها محافظة البحر الأحمر بنسبة 23.9% بقيمة 10.8 مليار جنيه، ثم محافظة أسوان بنسبة 15.2% بقيمة 6.9 مليار جنيه، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء بقيمة 8.2 مليار جنيه فى خطة العام الحالى 2020-2021.

كانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن حجم الاستثمارات العامة ازداد بنسبة 66%، خلال ثلاث سنوات، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية من شبكة طرق وموانئ ونقل ومواصلات وكهرباء وتعليم وتقليل كثافة الفصول والوحدات الصحية والمشروعات التكنولوجية، والمشروعات القومية و تبطين الترع، كما ارتفع نصيب الفرد فى الاستثمار بنسبة 220% خلال السنوات الماضية.

بينما انكمش الاستثمار العالمي بنسبة 40-% بسبب ما يمر به العالم من مرحلة عدم اليقين، لازالت مصر تتصدر التنمية بإفريقيا.