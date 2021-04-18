الحلقة 6 «نجيب زاهي زركش»: الفخراني يقرر بيع ممتلكاته والسفر إلى سويسرا

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني المذاع على قناة "ON E"، وDMC، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث يرفض "نجيب باشا" فكرة البحث عن نجله من جديد، ويقرر بيع ممتلكاته هربا من تحمل المسؤولية والاعتراف به أمام الناس، خاصة أنه ابن عائلة لها اسم كبير في مصر.

بدأت الحلقة بمشهد للكشف عن أُسر كلا من سعد وسعيد ومسعد، فقد ظهر "سعيد" الذي يجسده الفنان الشاب إسلام إبراهيم يعيش مع والده الذي أخبره أنه لم ينجبه ولكنه أقنعه أنه يمزح معه، أما "مسعد" الذي يجسده الفنان الشاب كريم عفيفي، يعيش مع أسرة تتكون من أب وأم وثلاثة بنات، فيما ظهر "سعد" الذي يجسده الفنان الشاب رامز أمير أنه يعيش مع أحد أصدقائه.

"نجيب" يقرر عدم البحث عن نجله

وفي مشهد آخر يعد هو جوهر الحلقة، ظهر "نجيب" في جلسة "سُكر" جديدة كعادته نهاية كل يوم وهو يجلس مع "طريف" الذي يجسده الفنان محمد محمود، وأخذ قرارا بعدم البحث مرة أخرى عن نجله فبعد أن بدأ في رحلته للبحث عن ابنه، الذي أخبرته به زوجته "شفيقة" التي تجسد دورها الفنانة القديرة هالة فاخر، والتي اعترفت له قبل وفاتها أنه لديه ابن منها وهو واحد بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" لكنها لم تقل له من قبل خوفا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عاما دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

وطلب "نجيب" من "طريف" ان يحضر له المحامي الخاص به، متخذا قرار بالسفر إلى الخارج "سويسرا" وطلب من المحامي الخاص به أن يبيع ممتلكاته عدا أفلام زركش وقصره، وأمر بصرف مكافأة للعاملين بالقصر مع توصيته بإغلاق القصر بعد شهر من سفره، ومنح مفاتيح القصر والسيارة لشقيقته "شيرين" التي تجسد دورها الفنانة أنوشكا، خاصة أن "نجيب" يمتلك ثروة وممتلكات ضخمة، تعود لعائلة جاءت إلى مصر قبل 120 سنة وأدخلوا الفن إلى مصر، جده اشترى مسارح كثيرة ووالده اشترى سينمات، وكلاهما تزوجا من راقصات، أما هو فلديه أشهر مولات وسينمات في مصر.

"مؤنس" يقع في حب ابنة مسئول البوفيه

كما شهدت الحلقة اعتراف "مؤنس" الفنان الشاب محمد يسري لشقيقته "نانسي" التي تجسدها الفنانة الشابة رنا رئيس، إنه يحب "نهى" صديقته لكنه لا يريد أن يخبر والدته "شيرين" شيئًا عنها، لوجود فروق اجتماعية كبيرة بينهما خاصة أن والد "نهى" المسئول عن البوفيه في الشركة الخاصة بهم.

وانتهت أحداث الحلقة السادسة، بمشهد مؤثر وشيق خاصة، بعد أن ذهب "نجيب" ليودع شقيقته أنوشكا وأبناءها ثم يطلب من "نانسي" رنا رئيس أن تكتب له ما تحتاجه وارساله لها من سويسرا، وأثناء سيره في الطريق إلى المطار يدخل في حالة إغماء ما يثير فزع "طريف" الفنان محمد محمود.

مواعيد عرض مسلسل الفخراني

ويعرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخران على قناة DMC في تمام 9:00مساء، والإعادة 5:30 صباحا و1 ظهرا.

كما يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.45 صباحًا، والساعة 7.15 صباحًا.

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يعطى النجم يحيي الفخراني خلال هذا العمل فرصة للنجوم الشباب لإبراز موهبتهم التمثيلية حيث يشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفي، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.