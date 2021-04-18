الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة متفحمة بمقابر حلوان

كشف الأجهزة الأمنية، الأحد، ملابسات البلاغ التي ورد لقسم شرطة حلوان من أحد الأشخاص (تُربى) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق) .

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف التحريات، تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (تربى - مقيم عزبة بدائرة القسم) الذى اعترف بارتكابه الواقعة نكاية فى المبلغ، لوجود خلافات سابقة بينهما، وبإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وفى واقعة أخرى، أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابى باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما فى إجراءات نقل الكلى ، حيث قاما بإجراء عمليتى نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكلاً منهما ، وتبين أنهم (5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة – الجيزة" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 4 متهمين وبمواجهة أحدهم أقر بانضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقى المتهمين فى استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالى ، يتم التحصل عليه من " المتبرع إليه"

بمواجهة باقى المتهمين، أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم فى نشاطهم الآثم – مجموعة من التحاليل الطبية – 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة – 3 إيصالات أمانة خالية البيانات ).