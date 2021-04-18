الرئيس التونسي يعزي السيسي في ضحايا قطار طوخ

حادث قطار طوخ

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي وقدم له التعازي في ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

وأعرب رئيس تونس خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

يذكر أن رئيس تونس قيس سعيد أجرى زيارة تاريخية إلى مصر استمرت ثلاثة أيام في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة.

النيابة تستمع لمصابي حادث قطار طوخ

وكان فريق من النيابة العامة ببنها استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 وإصابة 98.

وقال المصابون لفريق النيابة، إنهم تفاجأوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وانقلاب مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات أن 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصابا من المستشفى.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث إن عددا كبيرا من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الآن بواقع 10 بكفر شكر وواحدة بطوخ و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى ما بين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود حول الحادث الذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابون، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

النائب العام يشكل غرفة عمليات بحادث طوخ

من جانبه شكل النائب العام غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

وقالت النيابة في بيان، إن النائب العام يتابع مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسئولين عن هذا الحادث سواء كانت مسئولياتهم مباشرة أو مسئوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.