هيئة الكتاب تصدر ديوان شعرى للأطفال أغانى المحبة لــ أمل جمال

صدر اليوم عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ ديوان شعري جديد للشاعرة أمل جمال٬ تحت عنوان "أغاني المحبة"٬ والديوان يضم قصائد شعرية للأطفال٬ ونفذت رسومات ديوان "أغاني المحبة" الفنانة نرمين القاضي.

وعن ديوانها الجديد "أغاني المحبة" قالت الشاعرة أمل جمال لــ"الدستور" إن الديوان يضم مجموعة من القصائد البديعة بالفصحي للأطفال من سن التاسعة وحتي سن الثالثة عشر. كما يتضمن ديوان "أغاني المحبة" قصائد عن الأم والأب٬ والجد والجدة٬ والعائلة٬ والشجر والشمس٬ والحياة وأحلي بلاد الدنيا بلادي.

وبدوره يقول الكاتب الدكتور ثروت كمال عن ديوان أغاني المحبة: تفيض قصائد الديوان بالمحبة التي تغمر الكون كله٬ والخليقة بكل ما فيها٬ وتستقي جذورها من الأصول: الأباء والأمهات والأجداد.

تمتاز لغة ديوان أغاني المحبة للشاعرة أمل جمال بالبساطة والوضوح٬ والإشراق كما تفيض بالبهجة. أرشح الديوان ليكون ضمن مناهج اللغة العربية٬ أو على الأقل اختيار بعض قصائد الديوان ضمن المنهج.

ومن قصائد ديوان أغاني المحبة٬ نقرأ من قصيدة "يا أَطْفَالَ الكَوْنِ": يا أطفال الكونِ هلموا.. يا أطفال الكونْ..

نبني عالمَ و نلونه.. بالفَرَح و بالحلمْ.. نمحوا بالأَبْيَضِ أحزانًا..نصنع بالأخضر أعلامًا..نرسم أوطانًا و بلادًا..

أَجْمَلَ من زهرِ البستانْ.

يا أطفال الكَونِ هَلُمُّوا..نهتف دوما ضِد الحَربِ..ضِدَّ الموتِ و ضدَ دمارٍ..ضِدَّ الوَحْشِيّة و الظلمِ..ضَدَّ الأفكار الهمجيةْ..نَهْتُفُ دوما للحريةْ..نَرْفَعُ قَدْرَ الإنْسَانِيةِ..كَيْ نَحْيا دومًا بسلامْ...يا أطفال الكون هلموا..هيا يا أطفال.

وفي قصيدة "أجدادي" تقول "جمال": ماذا أَكتبُ عن أجدادي..عن نيلِي نخيلِي و بلادي..عن جنات الزرع الأخضرْ..عن وجه َبسَّام أسمرْ..يضحكُ دوْما مهما يتعبْ..كيْ يَنْسَى كل الأحزانْ..ماذا أكتب عن آثاري؟..أكتب بلدي قلب العالمْ..أهدت للبشرية نورًا..أهدتهم حبا و سلامًا..وملوكاً صنعت تاريخاً..و متاحفَ في كل مكانْ.

ماذا أكتب عن أحلامي..أَكْتُبُ عن مجٍد يتجددْ..عن نجم ساطع لبلادي..عن اسم باق يترددْ..أكتب عن معنى الحريةِ..وكرامتنا و الوطنيةِ..عن وطني الأكبرُ متحدًا..مزدهًرا عبر الأزمانْ.

وفي قصيدة "جيشي" نقرأ: يا جيشي يا جيش بلادي.. يا جيشي يا فخر الأوطانْ .. يا نجما يسطع لبلادي.. منتصرا في كل زمانْ.. جيشي يا رمزَ الوطنيةْ.. جيشي يا معنى الحريةْ.. تحمينا حربًا و سلاَمًا..ضد الظلمِ أو العدوانْ.. جيشي.. عند حدودي تَسْهرُ.. تحرسنا صيفًا و شتاءْ.. وأنا منشغل بحياتي..أَدْخلُ أَخرجُ كيف أشاءْ..

جيشي بالروح أناديكَ.. يحفظك الله و يحميكَ.. لترفرف دوما راياتكُ.. عاليةً في كل مكانْ.