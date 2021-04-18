«المنظمة المصرية» تنعى ضحايا حادث قطار طوخ وتطالب بمحاسبة المخطئين

نعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ضحايا قطار طوخ، حيث شهدت منطقة سندنهور، التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حادث خروج عجلات قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان، مما أدى لانفصال عربتين عن القطار وأسفر عن وقوع ضحايا وفيات ومصابين، وتعتبر هذه الحادثة الثالثة لحوادث قطارات مختلفة هزت مصر مؤخراً، حيث شهدت ثلاث محافظات مختلفة حوادث قطارات متفاوتة في قوتها، نتج عن بعضها عدد كبير من الضحايا والإصابات، كان آخرها هذا الحادث.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه لابد من الوقوف علي أسباب تكرار هذه الحوادث بداية من المشاكل التي تتعلق بإحلال وتجديد عناصر البنية التحتية، مثل ضرورة استبدال الجرارات التي انتهى عمرها الافتراضي بجرارات جديدة، مع تشغيل أجهزة التتبع «جى بى إس» المعطلة، وتفعيل نظام الأمان بجهاز «ATC» وتحديث أجهزة الإشارة والسيمافورات، وتطبيق اشتراطات السلامة في صيانة القضبان، ومراعاة تدبيش السكك بأحجار صغيرة ولحام القضبان بمواد مطابقة للمواصفات وتوفير قطع الغيار، وتنفيذ الصيانة وفقاً للمواصفات القياسية، ولابد من ضرورة التحقيق في هذه الحوادث المتكررة، ومحاسبة المقصرين.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعه التحقيق في أسباب الحادث، ومحاسبة المخطئين، وسرعة البدء في النظر إلى الأسباب المؤدية لهذه الحوادث المتكررة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار "مجاهد" إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتًا لخروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.