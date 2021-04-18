أبرزها الفواكه.. «الإحصاء» يكشف تحسن جديد فى صادرات المواد الخام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من المواد الخام سجلت ارتفاعًا إلى حدود 288.5 مليون دولار مطلع 2021، مقابل 284.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.7 مليون دولار خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن الفواكه المصرية جاءت فى مرتبة متقدمة بين صادرات المواد الخام بقيمة 128.3 مليون دولار خلال يناير 2021، مقابل 108.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، يليها صادرات موالح بقيمة 26.1 مليون دولار خلال يناير 2021، مقابل 47 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبطاطس بقيمة 11.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 13.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



أضاف تقرير الإحصاء أن صادرات مصر من بقول جافة بلغ 18.3 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 8.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بذور زيتية وعلفية بقيمة 10.3 مليون دولار خلال يناير 2021، مقابل 4.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، ونباتات وجذور للعطور والطب بقيمة 9 ملايين دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 8.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وبلغت صادرات مصر خضروات بقولية 7.6 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 6.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كتان خام ومشتقاته بقيمة 2.2 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 1.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، رمال بقيمة 1.4 مليون دولار خلال يناير من 2021 مقابل 2.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.