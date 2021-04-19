رئيس حزب «المصريين» ينعى شهداء حادث قطار طوخ

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ، محافظة القليوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجه "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، ​بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

وقال: "رحم لله ضحايا قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنعم على المصابين بالشّفاء العاجل".

وطالب رئيس حزب "المصريين" بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي مسببات الحادث الأليم، ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد في مثل هذه الأمور، والتصدي لكل عمل مخرب يؤدى بحياة المواطنين، وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في مثل هذه الحوادث الأليمة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار "مجاهد" إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي)، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.