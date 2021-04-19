«قصر النيل» الحلقة 6.. دينا الشربيني تقتل فهمي السيوفي

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل قصر النيل عن خبايا أخرى لـ كاميليا (دينا الشربيني) والتي حضرت لحظة وفاة فهمي السيوفي، الرجل الذي قتل والدها واتهمه ظلمًا بالسرقة، لتعيش بسببه كاميليا أتعس أيام حياتها، ويأتي اليوم الذي تنتقم فيه لوالدها وتقتله بكتم أنفاسه عن طريق الوسادة التي ينام عليها، وتقرر استكمال انتقامها نحو العائلة بالتتابع.

الأمر الذي يدعم بقوة احتمالية أن تكون كاميليا هي التي قتلت منصور السيوفي (صبري فواز) وفقًا لخطة انتقامها من العائلة، وهذا ما تحاول إثباته عايدة (ريهام عبد الغفور) بعدما حرقت النيجاتيف الخاص بزوجها نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وأكدت أن كاميليا هي من لها المصلحة الأكبر في قتل منصور، كما أمرت بقتل عشيقة زوجها بعدما علمت أن لديها طفل، وأن علاقتها معه مازالت مستمرة،، فيما بلغّت كاميليا الضابط خالد نوح بأن نبيل السيوفي تشاجر مع منصور قبل مقتله بخصوص علاقته بتلك الفتاة، فمن ينتصر في هذه الحرب كاميليا أم عايدة؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.