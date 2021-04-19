الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الوطنية للإعلام»: الرقابة الفنية تراجع كافة الأعمال المعروضة على الشاشة

حسين زين
حسين زين

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التي تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم يتم مر اجعتها من قبل الرقابة، والقيام بحذف إي مشاهد  قد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب  مع عاداته وتقاليده.

و يتم ذلك بشكل مستمر انطلاقًا من حرصها على احترام الذوق العام ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل، وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.

وبناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، بإجراء تحقيق مع مسئولي انتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديده حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام، وعدم مراعاه تقاليد المجتمع المصري الأصيل، فإن  الوطنية للإعلام  تؤكد  على تمسكها  بإعلاء القيم و عدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها ومراعاه تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى ايجابي هادف ينمي الوعي، وأنها ستتخذ  كافه الإجراءات اللازمة ضد أي عمل فني لا يراعي تلك المبادىء والقواعد التي هي سمه الفن المصري الأصيل والمتميز.

وأطلقت حلقات برنامج «بيت للكل» المذاع عبر التليفزيون المصري، تضم مذيعين من 4 دول عربية، بما فيها فلسطين.

ومن المقرر، أن يجمع «بيت الكل»، والذي يعد أكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك، حيث يشارك فيه تليفزيونات كل من مصر، فسطين، الأردن، والعراق، ويستعرض العادات والتقاليد خاصة مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كل القضايا.

ويعتبر البرنامج إطلالة أسبوعية لإنعاش الذاكرة الوطنية وإعادة الاعتبار العربي، وفقًا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم بث برنامج «بيت للكل»، مساء الجمعة من كل أسبوع، وفي توقيت واحد.

وخلال البرومو الخاص بالبرنامج ظهرت صور لـلأقصى وأخرى للأهرامات، والكنائس، والمساجد، وعدد من المعابد، والآثار التاريخية.

ويعتبر برنامج «بيت الكل» من أكبر البرامج التليفزيونية العربية، حيث يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كل القضايا.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام دراما رمضان

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