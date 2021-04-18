الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح ينعى ضحايا حادث قطار القليوبية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

نعى  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، ضحايا حادث قطار «القاهرة-المنصورة»، سائلا المولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة سقطت أربع عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي وبنها للتأمين الصحي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزيرة الصحة وجهت بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين.

IMG-20210304-WA0028
IMG-20210304-WA0028
محافظ مطروح ضحايا حادث قطار القاهره المنصورة القليوبية اللواء خالد شعيب مصابي حادث القطار

الأكثر قراءة

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

السفير المصري السابق بعمان وزوجته يتلقيان لقاح كورونا بمطروح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟