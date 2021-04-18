محافظ مطروح ينعى ضحايا حادث قطار القليوبية

نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، ضحايا حادث قطار «القاهرة-المنصورة»، سائلا المولى عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة سقطت أربع عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي وبنها للتأمين الصحي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزيرة الصحة وجهت بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين.