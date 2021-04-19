«المفوضية العليا الليبية» تناقش مشاركة المهجرين والنازحين في انتخابات ديسمبر

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم، بمقر المفوضية بطرابلس، لقاءا مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام، حول ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها ديسمبر المقبل وفق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية فقد جرى خلال اللقاء استعرض الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعداداً للاستحقاق المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

كما بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية بمن فيهم المهجرين والنازحين.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه تنظيم الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر.