«جدعنة مصرية».. سيدة تحمل الطعام لمنكوبي قطار طوخ لمساعدة المصابين (صور)

عشرات الشباب تجمعوا لمحاولة إنقاذ الركاب

توفي امس 8 أشخاص بينما أصيب 26 حسب النتائج الأولية، التي أدلت بها وزارة الصحة المصرية حول ضحايا قطار بنها طوخ والذي وقعت احداثه ظهر أمس، و كانت هيئة السكك الحديدية قد كشفت عن خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بالقرب من محطة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية.

وكان القطار كان قادما من المنصورة في طريقه إلى القاهرة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل، وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري وذلك عقب خروج قطار 949 القاهرة- المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة، "الدستور" ترصد مشاهد إنسانية من مشهد دمار عربات القطار الأربعة.

- سيدة تحمل طعام الإفطار للمصابين

رصدت كاميرات المصورين مشهدا لسيدة من مدينة طوخ، وبالأخص من أحدى القرى التي وقع الحادث بجوارها، وهى تحمل صينية طعام فوق رأسها وتذهب بها إلى مكان ركاب القطار المنكوب لتطعم الصائمين والجوعى فى هذا الحادث الأليم .

- شباب يحاولون الإنقاذ

كما رصدت عدسات الكاميرات صور لشباب ومواطنين قاموا بمحاولات لإنقاذ المصابين غير منتظرين قدوم سيارات الإسعاف أو المنقذين، وأظهرتهم الصور وهم يحاولون إخراج الجرحى من تحت عجلات القطار، وصور أخرى تظهر محاولة إسعاف الجرحى و إخراج المصابين من داخل عربات القطار البائس.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة القليوبية، بعد الحادث مباشرة بعشرات من سيارات الإسعاف لمكان حادث قطار طوخ.

- وزير النقل يتوجه لمكان الحادث

وتوجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع حادث خروج قطار رقم 949 القاهرة- المنصورة في تمام الساعة 2:05 بعد ظهر أمس آى بعد الأزمة بنصف ساعة تقريبا .

وفي سياق متصل كانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 339 ركاب القاهرة/ بنها/ الزقازيق/ المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان.

وأعلنت الهيئة، في بيان، الخميس الماضي خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقام ونش الزقازيق برفع بوجي العربتين وإخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.