رئيس «مصر للطيران» يستقبل أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي

استقبل الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الأحد، بمكتبه عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوى (الأكو).



في بداية اللقاء، قدم أمين عام الأكو التهنئة للطيار عمرو أبو العينين لتكليفه للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الطيران على مستوى العالم وسبل التعاون بين شركات الطيران العربية ومقدمي الخدمات والمطارات لتخطى الأزمة الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعرب الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن سعادته بترشيح أبو العينين لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبيقبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا، فقط، إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشماليةوالجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.

وعند إعادة فتح السفر الدولي، من المرجح أن يظل الاختبار جزءًا من استراتيجية السيطرة على COVID نوع نظام الاختبار المختار سيحدث فرقًا في مدى سرعة تعافي صناعة السفر، سيكون اختيار الاختبار السريع بمثابة دفعة حقيقية لمجتمع السفر العالمي والأعمال الدولية.