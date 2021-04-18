«أطفال بين الضحايا».. النيابة تستمع لأقوال المصابين والشهود في حادث قطار بنها

استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي، إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 وإصابة 98.



وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها، إنهم تفاجأوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وانقلاب مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

وكشفت التحقيقات أن 32 مصابا بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 مازالوا محجوزين بالمستشفى، بينما خرج 23 مصاب من المستشفى.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن حصر الجثث في المستشفيات أوضح وجود 24 جثة حتى الآن بواقع 10 بكفر شكر وواحدة بطوخ و11 في قليوب والباقي في المستشفيات الأخرى ما بين جثث كاملة وأشلاء، وتحفظت النيابة على السائق ومساعده ورئيس القطار، وتم سؤالهم هم وعدد من الشهود حول الحادث الذين لم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابين.

كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.