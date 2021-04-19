الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«طيران الخليج» تعلن بدء بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل

طيران الخليج
طيران الخليج

أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، اليوم، فتح عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل.

وبحسب البيان، فإن الرحلة الأولى ستقلع في 3 يونيو المقبل عند الساعة الـ11:50 صباحا، وستستخدم طائرة من طراز "Airbus A320neo" وسيكون بها فئتين من التذاكر، درجة سياحية ودرجة رجال الأعمال. 

وفي التفاصيل، يوجد في درجة رجال الأعمال 16 مقعدا، وفي الدرجة السياحية يوجد 120 مقعدا، وسعر التذاكر في الدرجة السياحية 299 دولارا وسعرها في درجة رجال الأعمال 1299 دولارا، بحسب بيان الشركة. 

وشركة طيران الخليج، هي شركة الطيران البحرينية، بدأت نشاطها في عام 1950 وكانت من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط.

طيران الخليج البحرينية إسرائيل بيع تذاكر الرحلات البحرين

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