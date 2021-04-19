الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس سيد: توفير التمويل الجيد يدعم صناعة الأدوية المصرية فى منافسة الشركات الأجنبية

صناعة الأدوية المصرية
صناعة الأدوية المصرية

قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية إأن صناعة الدواء المصرية من الصناعات الاستراتيجية الهامة. 

وأضاف رئيس شركة سيد للأدوية في تصريحات خاصة للدستور أن، صناعة الأدوية الحكومية لا تحتاج سوى التمويل الجيد والتطوير المستمر من أجل القدرة علي منافسة الشركات العالمية.

وأوضح رئيس الشركة أن الشركات الأجنبية تصنع بعض المستحضرات الهامة في مصانع الأدوية الحكومية وهو مايؤكد جودة الصناعة، مشيرًا إلي أن توفير الخامات الخاصة بالمستحضرات والتمويل الجيد للتطوير والبحث العلمي يعد من المقومات الهامة للمنافسة بقوة مع منتجات الشركات الأجنبية والقدرة علي زيادة الصادرات من الأدوية المصرية. 

وأكد جاد أن شركة سيد للأدوية لها مكانة تاريخية في إنتاج المستحضرات الهامة للسوق وظهر ذلك جيدا خلال أزمة كورونا حيث تصنع سيد أفضل المنتجات من فيتامين سي والزنك. 

وأشار الي أن شركات قطاع الأعمال تتحمل المسؤلية الاجتماعية في توفير المنتجات الهامة من الأدوية. 
حددت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – من قبل استشاري متخصص - الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وتعد متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء، حيث عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات.

وفي سبيل تنفيذ المشروع، تم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التي تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.

من ناحية أخرى، يجري التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للدول المجاورة.

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