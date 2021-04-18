الأحد 18 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«زراعة الشيوخ»: قانون نقابة الفلاحين يوفر مظلة للتأمين الصحي للفلاح

النائب نور هاشم
النائب نور هاشم

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،  اليوم الأحد، الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشان إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وقال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قانون نقابة الفلاحين الذى ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم، يحقق نقلة نوعية للفلاح المصري من خلال تقديم عدد من الخدمات التي كان محروم منها في السابق.

وأكد هاشم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن القانون يساعد في توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة ، كما سيتم تحديد معاش لهم .

وشدد عضو لجنة الزراعة علي أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي.

وأضاف: يعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالي فإن ذلك القانون سيسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع.

وأكد أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج قائلا: "مهما قدمنا للفلاح فلن نوفيه حقه فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل الإنتاج رغم الظروف التي مرت بها البلاد".

مزايا مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين 

ويساهم مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، في تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني.

ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

وكذلك المشاركة القانونية في أي أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.

وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.

وكذلك إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، ووضع ضوابط وإجراءات وممارسات العمل النقابي.

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